Україна засуджує спроби «насильницької зміни» влади в Нігері – МЗС

Міністерство закордонних справ України прокоментувало ситуацію в Нігері, де військові оголосили про усунення від влади президента Мохамеда Базума 27 липня.

За повідомленням, Україна «рішуче засуджує» переворот у західно-африканській країні і стежить за розвитком подій.

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«Наголошуємо на необхідності дотримання національного законодавства Нігеру та норм міжнародного права, категорично відкидаємо будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу», – заявляє пресслужба МЗС.

Міністерство вказує на те, що стабільність у Нігері важлива в контексті «подолання безпекових викликів в регіоні Центральної Африки та Сахелю».

Триває турне голови МЗС Дмитра Кулеби Африкою, в рамках якого він 26 липня зустрівся з міністром закордонних справ Ліберії Ді-Максвеллом Кемайя.

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У Нігері 27 липня група військових оголосила по національному телебаченню, що президента країни Мохамеда Базума відсторонили від влади. Напередодні президентська гвардія Нігера заблокувала голову держави у його резиденції.

Як повідомили джерела Jeune Afrique, приводом до заколоту міг стати намір Базума звільнити командира президентської гвардії генерала Омара Тчіані.