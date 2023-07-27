Пригожина помітили у Петербурзі, де відбувається саміт Росія – Африка

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, який наприкінці червня влаштував спробу збройного заколоту в Росії, був помічений у російському Санкт-Петербурзі поряд із самітом за участю президента РФ Володимира Путіна.

Керівник «Російського дому» у Центральноафриканській Республіці Дмитро Ситий опублікував фотографію Пригожина з послом ЦАР у Росії Леоном Додону. За словами Ситого, знімок зроблений на полях саміту Росія – Африка, який відбувається у Санкт-Петербурзі.

Видання «Фонтанка» зазначає, що фото зроблене в готелі, що належить «сім’ї Пригожина».

У своєму виступі на заході російський президент заявив, що Росія готова протягом трьох-чотирьох місяців поставити кільком країнам Африки безкоштовно по 25–50 тисяч тонн зерна.

Путін знову звинуватив країни Заходу у створенні перешкод для експорту російських добрив і продовольства на світові ринки.

Наприкінці червня найманці очолюваної Пригожиним ПВК «Вагнер» здійснили озброєний марш на Ростов-на-Дону і Москву з вимогою відставки військового керівництва. Російська влада охарактеризувала ці дії як заколот. Рух колон зупинився після переговорів за участю білоруського авторитарного керівника Олександра Лукашенка. Було оголошено, що за участь у заколоті нікого не каратимуть, а ПВК «Вагнер» перебазується до Білорусі, де Пригожин уже пообіцяв створити «другу армію у світі».