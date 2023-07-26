Розслідувачі встановили особу голови ПВК «Вагнер» у Білорусі

Розслідувачі проєкту All Eyes on Wagner, який моніторить активність ПВК «Вагнер», встановили особу голови цієї російської групи найманців у Білорусі. Ним виявився 46-річний Сергій Чубко із позивним «Піонер».

19 липня засновник ПВК Євген Пригожин під час перебування у таборі «Вагнера» під Осиповичами в Білорусі заявив, що «старшим по напрямку Білорусі» стає якийсь Сергій із позивним «Піонер».

Проєкт All Eyes on Wagner з’ясував, що це – Сергій Чубко, уродженець українського міста Чернівці. Він переїхав до Росії на початку 90-их разом із батьками. З 1994 до 2002 року він служив у Повітряно-десантних військах Росії.

2003 року Чубко став головою комісії у справах молоді в адміністрації Новоросійська, а 2005 року перейшов на посаду заступника голови адміністрації Мишакського сільського округу.

За даними розслідувачів, у 2017 році Чубко вступив до ПВК «Вагнер», у складі якої воював у Сирії. Влітку 2021 року він став начальником оперативного відділу приватної військової компанії у Центральноафриканській Республіці.

Найманці ПВК «Вагнер» почали переїжджати до Білорусі після заколоту, організованого Євгеном Пригожиним наприкінці червня 2023 року. За даними проєкту «Беларускі Гаюн», до Білорусі вже приїхали 11 колон найманців.