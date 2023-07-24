У ДПСУ розповіли, до чого можуть бути залучені передислоковані в Білорусь «вагнерівці»

Російських найманців із ПВК «Вагнер», яких передислокували до Білорусі, можуть залучити до підготовки підрозділів армії Росії й Білорусі, а також для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною і країнами Євросоюзу. Про це в ефірі Радіо Свобода («Свобода.Ранок») розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Вони можуть залучатися до підготовки білоруських підрозділів армії Білорусі, у подальшому можуть залучатися і до підготовки військовослужбовців підрозділів армії Росії, адже Білорусь надає свої полігони і свою територію для навчання таких підрозділів», – сказав Демченко.

У той же час ДПСУ не фіксує наявність підрозділів армії Росії на території Білорусі. У рамках останньої ротації Росія вивела ці підрозділи, нових поки що не з’явилося. Демченко додає, що не варто виключати, що в певний момент найманці можуть також долучитися до дестабілізації ситуації, як на кордоні з Україною, так і на кордоні з країнами Європейського союзу.

Раніше у ДПСУ повідомляли, що близько 5 тисяч «вагнерівців» перебувають наразі на території Білорусі, зокрема, вони розташовуються на базі біля міста Осиповичі, ща за 200 кілометрів від кордону з Україною.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що найманці ПВК «Вагнер», які перебазувалися до Білорусі, не становлять військової загрози для Польщі чи України, «принаймні поки вони не будуть переоснащені механізованою технікою». «Навіть тоді вони не становитимуть серйозної загрози для НАТО», – наголосили в ISW.