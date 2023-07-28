Байден про війну в Україні: «Росія зосереджена на вчиненні звірств»

Президент США Джо Байден заявив, що це «не просто війна, Росія зосереджена на вчиненні звірств», повідомляє «Голос Америки».

«Це не просто війна, Росія вчиняє звірства, вони на цьому зосереджуються», – заявив Байден на зустрічі з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні під час її візиту до Вашингтона в четвер.

Він подякував Італії «за дуже сильну підтримку України у захисті від звірств Росії».

Своєю чергою Мелоні висловила переконання, що український опір не наближає, а віддаляє загрозу світової війни.

«Всупереч деяким заявам, український опір віддаляє світову війну. А не наближає, як дехто каже. Ті, хто вірять у мир, повинні бути першими прибічниками української справи», – заявила вона.

За даними Офісу генпрокурора, наразі в Україні зареєстровано 98 100 злочинів агресії та воєнних злочинів, з них понад 95 тисяч – за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

В ООН станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.