У Дніпрі кількість постраждалих через ракетний удар зросла до 9 – влада

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру зросла до 9 людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Через ракетний удар по Дніпру на зараз вже 9 постраждалих. Серед них двоє дітей – 14 та 17 років. У них акубаротравма. Такий же діагноз у двох 20-річних дівчат. Ще п’ятеро з рваними ранами. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка», – написав він у телеграмі.

Раніше повідомлялося про 5 травмованих.

Ввечері 28 липня російські війська завдали удару по Дніпру. За попередніми даними, атакували ракетами «Іскандер». Місцева влада повідомила, що російські ракети поцілили в багатоповерховий будинок і будівлю управління СБУ.

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В ООН станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.