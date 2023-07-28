Російський удар по Дніпру: в ОВА розповіли подробиці, кількість постраждалих зросла

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що будинок, в який влучила російська ракета, не був введений в експлуатацію.



«Ракета російських терористичних військ потрапила в житловий комплекс – частина будівлі зруйнована. Але добре, що будівля не була введена в експлуатацію, там не було великої кількості людей. Було декілька людей, яких деблокували, вони вже зараз перебувають на вулиці. Частково зруйнована будівля управління СБУ», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Лисак повідомив, що пожежа, яка виникла в адмінбудівлі після російського удару, вже локалізована.



За попередніми даними, російські війська завдали удару двома ракетами «Іскандер».

Керівник МВС Ігор Клименко повідомив про 5 травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі. За його даними, постраждалі – четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся. Усім надана медична допомога без госпіталізації.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих.

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В ООН станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.