Російські війська поцілили у будівлю СБУ у Дніпрі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Дніпро. Вечір пʼятниці. Влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор. Оперативно провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС, керівником ОВА», – написав він у телеграмі.



Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в адмінбудівлі, в яку поцілили російські ракети, виникла пожежа на площі 100 квадратних метрів.



Попередньо відомо про трьох постраждалих.

В ООН станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.