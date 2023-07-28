У МВС підтвердили російський удар по багатоповерхівці в Дніпрі

Російські війська завдали удару по багатоповерхівці в Дніпрі,повідомив керівник МВС Ігор Клименко.

«Дніпро. російські терористи поцілили в багатоповерхівку. Станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє осіб», – написав він у телеграмі.

На місці працюють рятувальники та поліцейські – проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу.



Раніше народний депутат України Олександр Бакумов повідомив про російський удар по багатоповерхівці в Дніпрі.

У соцмережах повідомили про звуки вибухів в Запоріжжі та Дніпрі. Офіційного підтвердження не було, однак голова Дніпропетровської ОВА закликав до інформаційної тиші і пообіцяв подробиці згодом.

В ООН станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.