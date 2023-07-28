В ООН процитували Агафангела: «Російська ракета за вказівкою керівництва РФ влучила в собор»

Ірина Соломко, Голос Америки»

26 липня у Раді безпеки ООН за ініціативою Росії відбулося чергове засідання присвячене ситуації з «православною церквою в Україні». Засідання розпочалося із суперечки між представником Великої Британії, яка зараз головує у Радбезі, та заступником російського посла Дмитра Полянського.

Як з’ясувалося, Росія домагалася, щоб на засіданні виступили Ніхал Саад, яка очолює Альянс цивілізацій ООН, Ян Таксюра, радянський та український російськомовний письменник, засуджений в Україні за державну зраду та за обміном переданий Росії, а також колишній архієпископ УПЦ (МП) Гедеон.

Проте, через брак часу, бо Радбезі було заплановано в цей день два брифінги, присвячених Україні, після консультацій було ухвалене рішення скоротити кількість спікерів до двох. Цей компромісний варіант Росію не задовольняв. Однак, за словами представника Великої Британії, було ухвалено рішення про виступ лише Саад та Таксюри, і наголошено, що ніхто з членів Радбезу священника не утискає.

Проте, російський посол Дмитро Полянський, виступаючи, заявив, що таким чином Велика Британія обмежує права православного священника, і як жест протесту він відмовився брати участь у наступному брифінгу.

Росія скликала засідання ще до того, як у ніч на 23 липня завдала ракетного удару по Одесі, який сильно пошкодив Спасо-Преображенський собор, що нині належить УПЦ (Московського патріархату). Запрошені Росією спікери намагалися применшити значення обстрілу, або і взагалі необґрунтовано перекласти провину за руйнування собору на Україну.

Поділ між православними України не є новим. Він загострився, оскільки православні церкви боролися за те, як і чи ставати на чиюсь сторону

За словами Ніхал Саад, кафедральний собор в Одесі – не єдиний релігійний об’єкт, який постраждав за всю війну. В цілому ж оцінюючи ситуацію, вона заявила, що війна, релігія та політика багато в чому переплітаються.

«Поділ між «православними органами» України не є новим. Він існував десятиліттями, але він загострився, оскільки православні церкви боролися за те, як і чи ставати на чиюсь сторону», – заявила вона.

Саад згадала про ситуацію довкола Києво-Печерської лаври, коли Міністерство культури розірвало договір оренди з УПЦ (МП). «Слідуючи закликам ООН, влада утрималася від дій, які загрожують насильством, і не виселила УПЦ у встановлений термін для виходу з Лаври 29 березня», – додала вона.

У той же час на територіях окупованих Російською Федерацією, визнала доповідачка, звіти Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні задокументували насильницькі зникнення, свавільні затримання, катування чи інше жорстоке поводження та незаконні депортації, здійснені російськими збройними силами щодо духовенства та членів українських греко-католицьких та євангельських громад.

Крім того, зазначила Ніхал Саад, російська окупаційна влада здійснила обшук, пограбувала та закрила три культові споруди, що належали баптистській громаді в Мелітополі, як повідомляється, на підставі ймовірних зв’язків громади з іноземними спецслужбами.

Незважаючи на це, у своєму виступі Дмитро Полянський звинувачував українську владу в утисках «канонічного православ’я».

«Це справжній геноцид українського народу»

Тріна Саха, заступниця політичного радника Постійного представництва США при ООН, своєю чергою заявила, що Сполучені Штати серйозно ставляться до звинувачень у порушеннях прав людини, включаючи свободу релігії чи переконань.

Росія бере участь у систематичному релігійному гнобленні на окупованих територіях

«Однак на цій зустрічі ми бачимо те, що Росія цинічно скаржиться на погане поводження з Українською православною церквою [МП], в той час, як вона бере участь у систематичному релігійному гнобленні на окупованих територіях. Росія продовжує жорстоке поводження із членами релігійних меншин на територіях України, які вона окупувала під час своєї незаконної війни», – наголосила Саха.

Український посол в ООН Сергій Кислиця у своєму виступі процитував пост одеського митрополита УПЦ (МП) Агафангела:

Це справжній геноцид українського народу

«Російська ракета за вказівкою керівництва Російської Федерації влучила в духовне серце миролюбного міста Одеси – її Спасо-Преображенський собор… З 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабну військову агресію проти нашої рідної України. Гинуть люди, ллється людська кров, руйнуються міста і села, церкви і монастирі. Якою б не була мета так званої ганебної «спеціальної військової операції», вона не може виправдати вбивства та насильство, руйнування та примусове переміщення. Ми досі не розуміємо: від кого нас хочуть визволити? Від життя? Це справжній геноцид українського народу... Країна, яка вважає себе православною, не може на словах нехтувати Законом Божим і при цьому творити зло і темряву...»

У ніч на 23 липня, коли РФ вчергове атакувала Одеську область, ракетним ударом було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі, пошкоджено будівлі в історичному центрі міста. За інформацією влади, тоді в Одесі було пошкоджено майже 50 будинків, більшість – пам’ятки архітектури.

ЮНЕСКО назвала російську атаку на Одесу «зухвалою». Керівниця установи Одрі Азуле зазначила, що напад є «ескалацією насильства проти культурної спадщини України».

У Міноборони РФ заявили, що завдали удару по об’єктах біля Одеси, де, за їхніми твердженнями, готувалися «терористичні акти проти РФ». Згодом Міноборони РФ опублікувало також окрему заяву щодо удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору, заявивши, що це робота української ППО.