Зеленський в Одесі оглянув Спасо-Преображенський собор, зруйнований ракетним ударом РФ

Офіс президента повідомив, що у четвер Володимир Зеленський оглянув руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі, завдані внаслідок нещодавнього масованого російського обстрілу історичного центру міста.

«Президента поінформували, що нині фахівці мають визначити можливості відновлення споруди», – повідомляє пресслужба ОПУ.

У президентські канцелярії кажуть, що сьогодні Зеленський також побував у лікарнях – в Одесі, Дніпрі та на Миколаївщині, де лікуються, зокрема, українські військові. А також привітав медиків з професійним святом.

У ніч на 23 липня, коли РФ вчергове атакувала Одеську область, ракетним ударом було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі, пошкоджено будівлі в історичному центрі міста. За інформацією влади, тоді в Одесі було пошкоджено майже 50 будинків, більшість – пам’ятки архітектури.

ЮНЕСКО назвала російську атаку на Одесу «зухвалою». Керівниця установи Одрі Азуле зазначила, що напад є «ескалацією насильства проти культурної спадщини України».

У Міноборони РФ заявили, що завдали удару по об’єктах біля Одеси, де, за їхніми твердженнями, готувалися «терористичні акти проти РФ». Згодом Міноборони РФ опублікувало також окрему заяву щодо удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору, заявивши, що це робота української ППО.