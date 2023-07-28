Понад пів сотні військових РФ відмовилися виконувати бойові завдання в районі Старомайорського – Генштаб

У районі населеного пункту Розівка Запорізької області понад пів сотні російських військових зі складу 247-го десантно-штурмового полку 7-ої десантно-штурмової дивізії збройних сил Росії відмовилися виконувати бойові завдання в районі села Старомайорське Донецької області, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України.

При цьому, за повідомленням, вони частково вивели з ладу власну автомобільну і бронетанкову техніку.

«На тлі успішних бойових дій Сил оборони України і через значні втрати загарбників у живій силі в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях», – кажуть у командуванні.

У Генштабі також повідомили, що протягом доби відбулося 21 бойове зіткнення, а українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському і Бердянському напрямках.

Ввечері 27 липня резидент України Володимир Зеленський опублікував відео з військовими, які повідомляють про звільнення села Старомайорське на Донеччині, що за 150 км на схід від Запоріжжя.

Після цього заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські військові проводять там заходи із зачищення території населеного пункту.