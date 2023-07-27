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ЗСУ «продовжують зачищати» звільнене Старомайорське на Донеччині – Маляр

Скріншот з відео, оприлюднене 27 липня 2023 року, на якому українські військові кажуть, що звільнили від армії РФ село Старомайорське на Донеччині

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що наразі у звільненому від російських військ селі Старомайорське Донецької області українські військові проводять заходи із зачищення території населеного пункту.

«Старомайорське Донецької області звільнили. Зараз наші оборонці продовжують зачищати населений пункт», – повідомила Маляр у Telegram.

Ввечері 27 липня резидент України Володимир Зеленський у Telegram опублікував відео з військовими, які повідомляють про звільнення села Старомайорське на Донеччині. На відео з українським прапором стоять бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти разом з 7-м окремим батальйоном «Арей», і кажуть, що село звільнене.

Цьому передували заяви Генштабу ЗСУ, що українські війська досягнули успіху в районі Старомайорського Донецької області на південному фронті. Це Бердянський напрямок – на південь від Великої Новосілки.

27 липня Генштаб у вечірньому зведенні заявив, що сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах.

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