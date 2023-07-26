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Російські війська намагалися відбити втрачені позиції в районі Роботиного – речник Генштабу

Знищений російський танк у звільненому ЗСУ від армії РФ селі Новодарівка Запорізької області, 2 липня 2023 року

Українські війська досягнули успіху в районі Старомайорського (Донецька область) на південному фронті, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

«Сили оборони закріплюються там на досягнутих рубежах», – цитує його Медіа-центр Сил оборони.

Водночас російські війська намагаються відновити втрачені позиції на Запоріжжі, додає Ковальов.

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«Разом з тим росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного, сказав речник. Ворог продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів, активно застосовує резерви», – йдеться в повідомленні.

Напередодні пресслужба Генштабу повідомляла, що українські військові досягли успіху в напрямку населеного пункту Старомайорське на Бердянському напрямку.

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