Російські війська намагалися відбити втрачені позиції в районі Роботиного – речник Генштабу

Українські війська досягнули успіху в районі Старомайорського (Донецька область) на південному фронті, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

«Сили оборони закріплюються там на досягнутих рубежах», – цитує його Медіа-центр Сил оборони.

Водночас російські війська намагаються відновити втрачені позиції на Запоріжжі, додає Ковальов.

Читайте також: Сили оборони продовжують стримувати російський наступ на п’яти напрямках – Генштаб

«Разом з тим росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного, сказав речник. Ворог продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів, активно застосовує резерви», – йдеться в повідомленні.

Напередодні пресслужба Генштабу повідомляла, що українські військові досягли успіху в напрямку населеного пункту Старомайорське на Бердянському напрямку.