Росія після вибуху на Кримському мосту продовжила терміни його ремонту

Російський уряд продовжив терміни ремонту Кримського мосту. Таке розпорядження видав прем’єр-міністра РФ Михайло Мішустін. Терміни ремонтних робіт продовжили до 31 грудня 2023 року.

Раніше планувалося відремонтувати його до 1 липня.

17 липня на Керченському мосту стався вибух, внаслідок якого загинула сімейна пара, яка перебувала в одному з автомобілів і незаконно перетинала українсько-російський кордон, їхня 14-річна дочка зазнала травм. Також було пошкоджено автомобільну частину мосту. Влада РФ звинуватила в атаці на міст ЗСУ. Українська сторона про причетність до вибуху офіційно не оголошувала.

У ніч на 18 липня мостом було запущено рух легкових автомобілів однією зі смуг, яка не постраждала при вибуху.