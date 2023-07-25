«Це нормальна тактика». Резніков заявив, що Україна продовжить удари по Керченському мосту

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.

«Усі ці цілі є офіційними, тому що це зменшить їхню здатність воювати проти нас і допоможе врятувати життя українців», – сказав Резніков в інтерв’ю CNN.

На запитання, чи метою України є остаточне виведення мосту з ладу, Резніков відповів: «Це нормальна тактика – руйнувати логістичні лінії свого ворога, щоб зупинити можливості отримати більше боєприпасів, більше палива, їжі тощо. Ось чому ми будемо використовувати цю тактику проти них».

Напередодні підконтрольна Росії влада Криму заявила про удар безпілотників і влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. 17 липня вдруге від початку повномасштабного вторгнення був атакований Керченський міст.

Президент України Володимир Зеленський заявив 21 липня, що Керченський міст, який з’єднує Росію з окупованим Кримом, є необхідним для вторгнення Москви і «має бути нейтралізований».

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв’ю The Washington Post вкотре запевнив, що українські військові намагатимуться звільнити окупований Крим.

«Щойно в мене з’являться засоби, я щось зроблю. Мені начхати – ніхто мене не зупинить», – наголосив український генерал.