Стратком ЗСУ підтвердив удари по нафтобазі й складу російської армії в Криму

Українські війська вдарили по нафтобазі та складі армії Росії в окупованому Криму, заявило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України 22 липня.

«Сили оборони України знищили нафтобазу та склади армії РФ у тимчасово окупованому Октябрському (Красногвардійський район АР Крим)», – йдеться в повідомленні.

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Раніше окупаційна влада Криму заявила про детонацію на складі боєприпасів на півострові. У місцевих соцмережах повідомляли про пожежу на нафтобазі поблизу авіабази «Октябрськоє». Залізниця на півострові зупинила роботу.

Радіо Свобода наразі не може незалежно підтвердити інформацію про вибухи на півострові.

Починаючи з серпня 2022 року, в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму.