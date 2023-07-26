Сили оборони продовжують стримувати російський наступ на п’яти напрямках – Генштаб

За попередню добу відбулося 26 бойових зіткнень між Силами оборони і російськими військами, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил вранці 26 липня.

«На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області», – йдеться в зведенні.

Крім того, командування звітує про відбиття атак російських військ:

в районі південніше Діброви, Луганщина, на Лиманському напрямку

на схід від Ступочок та біля Диліївки на Бахмутському напрямку

біля Авдіївки

біля Мар’їнки

На Запоріжжі та Херсонщині російська армія зосереджена на недопущенні просування ЗСУ, обстрілів та авіаційних ударів зазнали понад 30 населених пунктів.

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«Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах», – додає штаб.

За зведенням, українська авіація за добу дев’ять разів вразила місця зосередження російської живої сили та техніки, також низку цілей вразили ракетні війська та авіація. Генштаб також звітує про збиття російського гелікоптера Ка-52, п’яти ударних дронів Shahed-136 та двох розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня.