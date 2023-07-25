Росія: в Омску щодо підлітка порушили справу через коментар про екскременти Путіна

Щодо 17-річного жителя Омська порушили кримінальну справу про виправдання тероризму, повідомляє проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії.

Справу порушили через коментар «Слава Україні. Працюйте, брати. Путін там уже, напевно, п’ятнадцять валіз для фекалій приготував». Йому загрожує до семи років колонії.



Підліток залишив коментар у міському пабліку у «ВКонтакті» під постом про атаку дронів на Кремль. За даними ASTRA, поліція визнала висловлювання школяра «спонуканням у формі заклику на адресу ЗСУ до запусків безпілотних пристроїв на територію Кремля, а також виправданням ідеології тероризму».

У червні 2022 року видання Paris Match опублікувало розслідування, у якому йшлося, що сечу та екскременти Путіна у закордонних поїздках збирають співробітники Федеральної служби охорони, зберігають екскременти у спеціально призначених для цієї мети пакетах та доставляють їх до Росії у спеціальній валізі.



Як писали журналісти, така практика існує щонайменше із 2019 року. Так наближені до президента, мабуть, намагаються приховати інформацію про стан здоров’я Путіна.

3 травня російська влада звинуватила Київ у нічній атаці дронів на Кремль. На кадрах, поширених у соціальних мережах 3 травня, видно, як дрон детонує біля флагштока на вершині будівлі Кремлівського палацу в Москві. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва розцінює цю атаку як «сплановану терористичну акцію та замах на президента Російської Федерації».​При цьому в Кремлі уточнили, що Путіна не було в Кремлі під час нападу, тому він не постраждав. Україна заперечила причетність до атаки.