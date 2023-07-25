СБУ затримала жінку, яка шпигувала для РФ за бойовою авіацією ЗСУ на півночі України

У Службі безпеки повідомили про затримання жінки, яка приховано відслідковувала місця дислокації та переміщення підрозділів Збройних сил України на півночі України та збирала розвіддані у Чернігівській області.

«Насамперед зловмисниця намагалась фіксувати точний час і напрямки польотів української бойової авіації, яка залучена для підтримки контрнаступальних дій ЗСУ на фронті. Також вона хотіла виявити і передати окупантам локації протиповітряної оборони, укріпрайонів та фортифікаційних споруд українських захисників на території регіону. За наявними даними, загарбники планували використати цю інформацію для підготовки повітряних атак на об’єкти ЗСУ. Співробітники Служби безпеки затримали фігурантку під час спроби передачі даних», – повідомили в СБУ.

Жінці повідомлено про підозру за статтею державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі вона під вартою і повністю визнала свою вину.

«Триває розслідування. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні. За даними голови СБУ Василь Малюк, від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на червень Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією.