СБУ затримала жінку, яку підозрюють у співпраці з РФ для підготовки ударів по Миколаївщині

У Службі безпеки України повідомили про затримання жінки, яка співпрацювала з російською розвідкою, і отримала від неї завдання надавати точні координати адмінбудівель на Миколаївщині для майбутніх ударів по цих об’єктах.

«Також вона намагалась виявити можливі позиції далекобійної артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних артсистем HIMARS, які залучені до бойових операцій українських військ на південному напрямку. Отриману інформацію вона передавала російській спецслужбі через «зв’язкового». Ним виявився її близький родич, який раніше проходив службу у розформованому спецпідрозділі «Беркут», а наразі перебуває у складі окупаційної поліції РФ у тимчасово захопленому Криму», – повідомили в СБУ.

Повідомляється, що інформаторкою виявилась місцева жителька, яку російське ГРУ дистанційно залучило до співпраці навесні цього року.

Жінці повідомили про підозру і обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Раніше сьогодні повіломлялося, що на Миколаївщині внаслідок атаки РФ по населеному пункту Коблевської громади сталося руйнування і займання об’єктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. За даними влади, дві людини постраждали.