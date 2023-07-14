СБУ: диверсанта РФ, який готував підриви на транспортній інфраструктурі Рівненщини, засудили до 10 років тюрми

Суд засудив до 10 років тюремного ув’язнення російського диверсанта, який готував серію підривів на транспортній інфраструктурі Рівненщини, повідомляє пресслужба СБУ.



За даними слідства, диверсант ГРУ готував підрив двох ключових об’єктів транспортної інфраструктури у Рівненській області, щоб таким чином зірвати поставки іноземного озброєння та боєприпасів для Сил оборони на східному та південному фронтах.



«Для виконання ворожого завдання злочинець провів розвідку території навколо інфраструктурних об’єктів і готувався до встановлення вибухівок у найбільш «вразливих» місцях обох транспортних шляхів», – повідомляють у спецслужбі, додаючи, що співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали наприкінці лютого цього року.



Як встановили слідчі, затриманий – колишній бойовик, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ воював проти сил АТО на сході України, тоді він перебував у складі терористичних угруповань «Оплот» і «Хан», а також входив до складу агентурного апарату російської воєнної розвідки.



За даними СБУ, після 24 лютого 2022 року він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках, але згодом отримав завдання – приховано прибути на Рівненщину для вчинення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури.



Російський диверсант також збирав розвіддані про місця дислокації військових об’єктів на території регіону, додають у СБУ.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні. За даними голови СБУ Василь Малюк, від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на червень Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією.