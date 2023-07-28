Російська армія включає щойно мобілізованих до штурмових підрозділів –Генштаб

За добу між російськими військами та Силами оборони відбулося більше ніж 30 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил вранці 28 липня.

Зокрема, на Лиманському напрямку російська армія вела «безуспішні наступальні дії» біля Надії та завдала авіаційного удару біля Білогорівки на Луганщині.

«На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах західніше та південніше Кліщіївки Донецької області... На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки», – йдеться в зведенні.

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Командування також повідомляє про стримування російського наступу біля Мар’їнки та звільнення Старомайорського на Донеччині – інформацію про це напередодні поширив президент Володимир Зеленський.

«В районах Рівнополя та Макарівки Донецької області противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення. Обстріляв населені пункти Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Благодатне Донецької області», – звітує штаб.

На півдні російська армія продовжує зосереджувати зусилля на недопущенні просування ЗСУ. Командування повідомляє про продовження наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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За даними Генштабу, російські сили продовжують залучати до бойових дій щойно мобілізованих військових:

«Так, у населеному пункті Рогове Луганської області, до тренувального табору одного з підрозділів російських окупаційних військ, з території РФ прибуло близько 110 мобілізованих військовослужбовців. Коли їм було видано екіпірування та зброю, російське командування поінформувало новоприбулий особовий склад, що їх включать до складу штурмових підрозділів та вже найближчим часом відправлять до району виконання бойових завдань на лінії зіткнення».

Штаб звітує про сім авіаційних ударів по місцях зосередження російських військ за добу, ще по одному – по зенітно-ракетному комплексу пункту управління та про загалом дев’ять ударів ракетами та артилерією по російських позиціях і техніці.