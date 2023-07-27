USAID передасть Україні автономні безпілотники Skydio для документування воєнних злочинів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 27 липня оголосило про передачу Офісу генпрокуратура України дев’яти автономних безпілотників Skydio.

Як повідомляє пресслужба агентства, безпілотники Skydio мають камери 4K, які використовуватимуться для фото- та відеозйомки для документування воєнних злочинів.

У USAID очікують, що це допоможе Офісу генпрокуратура задокументувати понад 115 000 випадків знищення цивільної інфраструктури та доказів порушення прав людини в прифронтових громадах і на звільнених територіях.

Минулого тижня адміністраторка USAID Саманта Пауер перебувала з візитом в Україні.

За даними Офісу генпрокурора, наразі в Україні зареєстровано 98 100 злочинів агресії та воєнних злочинів, з них понад 95 тисяч – за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

В ООН станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.