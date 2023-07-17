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USAID передає ДСНС обладнання для подолання наслідків руйнування Каховської ГЕС

Адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер передає сертифікат на отримання Україною обладнання від USAID

USAID – агентство США з міжнародного розвитку – передало сьогодні Державній службі з надзвичайних ситуацій обладнання, необхідне для подолання наслідків затоплення та доставки питної і технічної води населенню. Щоб передати це обладнання, до Києва приїхала адміністраторка USAID Саманта Пауер.

Вона зустрілася із очільником ДСНС Сергієм Круком у одній з частин рятувальників у Києві. Там вони обговорили поточну ситуацію в Україні і діяльність ДСНС у регіонах, де тривають активні бойові дії. Американці передали українським рятувальникам обладнання на суму 2,3 мільйони доларів, щоб допомогти ДСНС відновити критичну інфраструктуру на зруйнованих територіях.

Частина техніки, яку USAID передали ДСНС
Частина техніки, яку USAID передали ДСНС

«Ці 6 водовозів будуть доставляти питну воду у ті регіони, які відрізані від постачання питної води. Більше 400 насосів, серед яких і насоси великої потужності і плаваючі насоси, вже на шляху до Херсона, до відділень ДСНС в тих регіонах, де люди продовжують боротися з наслідками підриву Каховської ГЕС», – сказала очільниця USAID.

Також Саманта Пауер додала, що уряд США виділить 500 мільйонів доларів гуманітарним партнерам для допомоги на лінії зіткнення.

У свою чергу, Сергій Крук повідомив, що обладнання, крім Херсонської, також будуть використовувати у Миколаївській та Дніпропетровській областях, або в тих регіонах, де буде така потреба.

«Це не перша допомога, яка надається урядовою організацією USAID та урядом США для ДСНС. Все, що надавалося і сьогодні передається, буде ефективно використовуватися і використовується в регіонах України, де відбуваються активні бойові дії. Обладнання, передане сьогодні, – це протипаводкове обладнання та обладнання для доставки прісної та технічної води», – сказав очільник ДСНС.

Частина техніки, яку USAID передали ДСНС
Частина техніки, яку USAID передали ДСНС

Також Сергій Крук підсумував, що вже впродовж наступних кількох діб у цих регіонах отримають нове обладнання і почнуть його використовувати.

USAID від початку війни 24 лютого 2022 року надало майже 10 мільярда доларів на програми розвитку та гуманітарну допомогу.

Затверджена агентством Стратегія співпраці з Україною з питань розвитку у 2019-2024 рр. як першочергові виокремлює такі питання, як антикорупційна діяльність, протидія впливу російської агресії, а також сприяння економічному розвитку та енергетичній незалежності країни.

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