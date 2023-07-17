USAID передає ДСНС обладнання для подолання наслідків руйнування Каховської ГЕС

USAID – агентство США з міжнародного розвитку – передало сьогодні Державній службі з надзвичайних ситуацій обладнання, необхідне для подолання наслідків затоплення та доставки питної і технічної води населенню. Щоб передати це обладнання, до Києва приїхала адміністраторка USAID Саманта Пауер.

Вона зустрілася із очільником ДСНС Сергієм Круком у одній з частин рятувальників у Києві. Там вони обговорили поточну ситуацію в Україні і діяльність ДСНС у регіонах, де тривають активні бойові дії. Американці передали українським рятувальникам обладнання на суму 2,3 мільйони доларів, щоб допомогти ДСНС відновити критичну інфраструктуру на зруйнованих територіях.

«Ці 6 водовозів будуть доставляти питну воду у ті регіони, які відрізані від постачання питної води. Більше 400 насосів, серед яких і насоси великої потужності і плаваючі насоси, вже на шляху до Херсона, до відділень ДСНС в тих регіонах, де люди продовжують боротися з наслідками підриву Каховської ГЕС», – сказала очільниця USAID.



Також Саманта Пауер додала, що уряд США виділить 500 мільйонів доларів гуманітарним партнерам для допомоги на лінії зіткнення.

У свою чергу, Сергій Крук повідомив, що обладнання, крім Херсонської, також будуть використовувати у Миколаївській та Дніпропетровській областях, або в тих регіонах, де буде така потреба.



«Це не перша допомога, яка надається урядовою організацією USAID та урядом США для ДСНС. Все, що надавалося і сьогодні передається, буде ефективно використовуватися і використовується в регіонах України, де відбуваються активні бойові дії. Обладнання, передане сьогодні, – це протипаводкове обладнання та обладнання для доставки прісної та технічної води», – сказав очільник ДСНС.

Також Сергій Крук підсумував, що вже впродовж наступних кількох діб у цих регіонах отримають нове обладнання і почнуть його використовувати.



USAID від початку війни 24 лютого 2022 року надало майже 10 мільярда доларів на програми розвитку та гуманітарну допомогу.

Затверджена агентством Стратегія співпраці з Україною з питань розвитку у 2019-2024 рр. як першочергові виокремлює такі питання, як антикорупційна діяльність, протидія впливу російської агресії, а також сприяння економічному розвитку та енергетичній незалежності країни.