Костін назвав «історичним кроком» повідомлення, що США нададуть МКС дані про воєнні злочини Росії

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що рішення США ділитися з Міжнародним кримінальним судом доказами воєнних злочинів Росії є «ще одним історичним кроком до розбудови мережі всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини Росії».

«Щиро вдячний генеральному прокурору Мерріку Гарланду та всім колегам з Мін’юсту США за підтримку в нашій боротьбі за справедливість… Сподіваюся, що наша трансатлантична співпраця — між Україною, Міністерством юстиції США та Офісом прокурора МКС Каріма Хана – триватиме й надалі, торуючи шлях до ухвалення нових історичних рішень», – написав Костін у твіттері.

Напередодні газета New York Times із посиланням на неназваних американських чиновників повідомила, що президент США Джо Байден віддав розпорядження державним службам сприяти Міжнародному кримінальному суду в збиранні свідчень російських воєнних злочинів в Україні.

Як пише видання, досі США, які не ратифікували угоду про створення Міжнародного кримінального суду, відмовлялися співпрацювати з МКС, вважаючи, що подібна співпраця розглядатиметься як визнання Вашингтоном юрисдикції суду, що може в теорії дозволити суду переслідувати і американських військових.

Як стало відомо газеті, голова Пентагону Ллойд Остін був проти цього рішення президента в той час, як держсекретар Ентоні Блінкен і багато чільних законодавців виступали за допомогу суду в розслідуванні.

Вважається, що американські розвідслужби, зокрема, мають детальну інформацію про те, як у російському керівництві ухвалювали рішення про обстріл української цивільної інфраструктури і насильницьку депортацію до Росії українських дітей.

Білий дім поки що офіційно не оголосив про рішення президента і про те, як виглядатиме співпраця США з МКС. Керівники юридичного комітету Сенату демократ Річард Дурбін і демократ Ліндсі Грем привітали рішення Байдена.

«Ми маємо зробити все необхідне, щоб притягнути до відповідальності винних за звірства в Україні. Тим самим ми допоможемо нашим українським друзям і дамо ясний сигнал Путіну про те, що США не терпітимуть цих жахливих злочинів», – йдеться у заяві сенаторів.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової через їхню роль у незаконній депортації українських дітей.