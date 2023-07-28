В Росії заявили про «спробу атаки безпілотника» в Московській області

Російське Міністерство оборони заявило про перешкоджання атаці українського безпілотника по Московській області вранці 28 липня, повідомляють державні інформаційні агентства.

Раніше агентство «РИА Новости» зацитувало мера Москви Сергія Собяніна, який заявив про «спробу атаки ворожого безпілотника, який був збитий силами міністерства оборони», без постраждалих.

Міноборони Росії стверджує, що нібито припинило спробу українських військ завдати удару дроном «по об’єктам» у Московській області, безпілотник був збитий.

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Українська сторона не коментувала ці заяви.

Вранці 24 лютого російська влада повідомила про атаку безпілотників на Москву. Українська влада зазвичай не коментує подібні події на території Росії.

Коментуючи удар, прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що США «загалом» не підтримують атаки на міжнародно визнану територію Росії. Водночас вона зазначила, що війну почала Росія, і вона ж може завершити її «в будь-який момент виводом військ із України».