Нічна атака: сили ППО збили всі дрони-камікадзе, є пошкодження від «Калібрів» – командування

Російська армія вчергове атакувала Україну вночі проти 27 липня дронами-камікадзе та ракетами «Калібр», повідомляє командування Повітряних сил.

Загалом зафіксували два пуски «Калібрів» з підводного човна в Чорному морі та вісім дронів Shahed-136/131, запущених з напрямку Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край РФ).

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«Калібри» атакували портову інфраструктуру Одещини, на жаль, уразити не вдалося, є пошкодження та постраждалі. Повідомлять місцеві адміністрації», – йдеться в зведенні.

Натомість всі вісім «шахедів» знищили військові Повітряних сил над Хмельницькою, Дніпропетровською та Донецькою областями, додає командування.

Генеральний штаб раніше повідомляв про атаку російських дронів на Україну вночі проти 27 липня, не наводячи деталей про наслідки.