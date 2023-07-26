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Кабмін виділив на виробництво безпілотників 40 мільярдів гривень з початку року – Шмигаль

Денис Шмигаль нагадав, що рік тому платформа UNITED24 зібрала 4 мільярди гривень інвестицій в українських виробників безпілотників

Уряд інвестує у виробництво безпілотних літальних апаратів, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 26 липня.

«Війна щодня ставить нові виклики. Один з ключових — військові технології. Мусимо бути на крок попереду ворога та берегти кожного нашого воїна. Безпілотники дають такі можливості», – заявив він.

Шмигаль нагадав, що рік тому платформа UNITED24 зібрала 4 мільярди гривень інвестицій в українських виробників безпілотників. Наразі компаній, які мають контракти з державою на виробництво дронів, більше ніж 40.

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«Зі свого боку Уряд виділив 40 мільярдів цього року, які інвестуємо в українських виробників безпілотників. Ми усунули митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій. Підняли частку прибутку виробників БПЛА до 25%, а також ухвалили рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів», – додав голова уряду.

Міністерство оборони заявило днями, що від початку року взяло на озброєння чи в експлуатацію 28 моделей безпілотників різних типів від українських виробників.

Розвідувальні та ударні безпілотники широко застосовуються в ході війни Росії проти України з обох сторін після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Водночас Росія, окрім застосування на полі бою, також запускає їх по цивільній інфраструктурі.

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