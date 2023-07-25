СNN: Пентагон попереджає, що виробництво РФ дронів може мати значний вплив на війну

Співробітники розвідки США попередили, що Росія за допомогою Ірану будує в країні завод з виробництва безпілотників, який може мати значний вплив на війну в Україні після його завершення.



Як повідомляє CNN, аналітики з розвідувального управління Міноборони США повідомили невеликій групі репортерів під час брифінгу в п’ятницю, що завод з виробництва безпілотників, який зараз будується, забезпечить Росію новими запасами безпілотників, які «значно більші», ніж ті, які вона могла закупити в Ірану.



Коли об’єкт буде завершено, ймовірно, на початку наступного року, нові дрони можуть мати значний вплив на конфлікт, попереджають аналітики.

Вони стверджують, що Іран регулярно переправляє обладнання до Росії для допомоги у будівництві об’єкта. За даними аналітиків, на сьогодні Іран надав Росії понад 400 безпілотників Shahed 131, 136 і Mohajer – запаси, які Росія майже повністю вичерпала.

Росія переважно використовує безпілотники для нападу на критично важливу українську інфраструктуру та виснаження протиповітряної оборони України.

Раніше повідомлялося, що Іран має намір побудувати в Росії завод із виробництва дронів, який може запрацювати вже наступного року.