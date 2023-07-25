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СNN: Пентагон попереджає, що виробництво РФ дронів може мати значний вплив на війну

Коли об’єкт буде завершено, ймовірно, на початку наступного року, нові дрони можуть мати значний вплив на конфлікт, попереджають аналітики з розвідувального управління Міноборони США

Співробітники розвідки США попередили, що Росія за допомогою Ірану будує в країні завод з виробництва безпілотників, який може мати значний вплив на війну в Україні після його завершення.

Як повідомляє CNN, аналітики з розвідувального управління Міноборони США повідомили невеликій групі репортерів під час брифінгу в п’ятницю, що завод з виробництва безпілотників, який зараз будується, забезпечить Росію новими запасами безпілотників, які «значно більші», ніж ті, які вона могла закупити в Ірану.

Коли об’єкт буде завершено, ймовірно, на початку наступного року, нові дрони можуть мати значний вплив на конфлікт, попереджають аналітики.

Вони стверджують, що Іран регулярно переправляє обладнання до Росії для допомоги у будівництві об’єкта. За даними аналітиків, на сьогодні Іран надав Росії понад 400 безпілотників Shahed 131, 136 і Mohajer – запаси, які Росія майже повністю вичерпала.

Росія переважно використовує безпілотники для нападу на критично важливу українську інфраструктуру та виснаження протиповітряної оборони України.

Раніше повідомлялося, що Іран має намір побудувати в Росії завод із виробництва дронів, який може запрацювати вже наступного року.

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