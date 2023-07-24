У розвідці Британії прокоментували намір РФ навчати дітей управлінню дронами

Розвідка Великої Британії заявляє, що посилення в Росії акценту на військовій підготовці дітей є спробою культивувати культуру мілітаризованого патріотизму, а внесення до цієї підготовки навичок управління безпілотниками свідчить про те, що РФ вважає їх сталим компонентом сучасної війни.

«Посилення в Росії наголосу на військовій підготовці дітей є здебільшого спробою культивувати культуру мілітаризованого патріотизму, а не розвинути справжні здібності. Однак додавання навичок користування БПЛА підкреслює, що Росія визначила використання тактичних дронів в Україні як постійний компонент сучасної війни», – цитує дані своєї розвідки Міністерство оборони Великої Британії.

Минулого тижня заступник голови ради розвитку цифрової економіки при Раді федерації Росії, сенатор Артем Шейкін заявив, що у російських школах з 1 вересня в рамках курсу початкової військової підготовки вивчатимуть основи бойового застосування безпілотників.

За словами Шейкіна, відповідна пропозиція була направлена до Міністерства оборони Росії. Її «розглянули і підтримали, в тому числі й у міністерстві освіти», казав він.

У рамках програми передбачено «вивчення видів, призначення, тактико-технічних характеристик і загального устрою, ведення розвідки місцевості та способів протидії БПЛА супротивника».

Впроваджувати в школах курси управління БПЛА наприкінці квітня 2023 року закликав президент Росії Володимир Путін. Після цього навчальні заклади, як показало розслідування видання «Важные истории», почали закуповувати дрони для освітніх цілей.

З 1 вересня 2023 року курс «Основ безпеки життєдіяльності» (ОБЖ) в російських школах включатиме початкову військову підготовку. Раніше повідомлялося, що учні 10–11-их класів вивчатимуть правила стрільби з автомата Калашнікова, принципи дії ручних гранат і надання першої допомоги у бою.

На тлі війни з Україною у Росії активізувалася державна пропаганда серед дітей. У школах навчальний тиждень починається з виконання гімну та підняття прапора, запроваджені обов’язкові «Розмови про важливе», в рамках яких дітям розповідають про «спеціальну військову операцію» – так російська влада офіційно називає війну проти України.