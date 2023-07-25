У Росії іранські дрони складають неповнолітні – розслідування

Студентів коледжу в місті Єлабуга в Татарстані залучають до складання іранських безпілотників «Шахед» на заводі в особливій економічній зоні. Багато хто з цих робітників є неповнолітнім. Про це йдеться у розслідуванні журналістів видання «Протокол» та Youtube-каналу «РЗВРТ».

Після початку повномасштабної війни Росії проти України в особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані було організовано виробництво ударних дронів-камікадзе, прийнятих у Росії на озброєння під назвою «Герань-2». Їх складають студенти коледжу «Алабуга Політех», ідеться в розслідуванні. Стверджується, що з однієї тисячі студентів коледжу кількасот уже беруть участь у складанні.

За словами студентів, вони не сплять по кілька діб і практично не їдять, щоб працювати на виробництві. Однак відмовитися від складання дронів не можна, стверджують вони. Робота оплачується: за даними журналістів, складальники одержують 30-40 тисяч рублів на місяць (це до 12 тисяч гривень).

Бунтувати чи висловлювати невдоволення студенти «Алабуга Політеха» бояться, йдеться у розслідуванні. Згідно з договором про навчання, вони не мають права розголошувати будь-яку інформацію. За порушення вимог доведеться виплатити півтора-два мільйони рублів. Утекти теж не вийде: договір тристоронній, і в разі зникнення студента доведеться заплатити його батькам.

Офіційне відкриття коледжу «Алабуга Політех» відбулося у квітні 2021 року. Освітню установу презентували як кузню кадрів для майбутніх «Ілонів Масків». Воно обіцяє студентам можливість освоїти «професії майбутнього» та заробляти до 70 тисяч рублів на місяць уже на першому курсі.

У розслідуванні йдеться, що серед студентів регулярно проводять змагання з пейнтболу, метою яких є «відсіяти слабаків та сопляків на початковому етапі». Тих, хто програв, карали, сказано в розслідуванні. Найчастіше це був «розстріл» із відстані кількох метрів пейнтбольними кульками, які завдають болю та залишають синці. Але були й інші варіанти покарань, пишуть журналісти, наприклад, тривалий біг навколо навчального корпусу під дощем, щоб «підвищити витривалість», або копання окопів.

Багато учнів упевнені, що їх прослуховують у приміщеннях коледжу. За їхніми словами, вже траплялися відрахування за поширення інформації, коли хтось ділився тим, що відбувається, в розмовах із друзями. «Тут повна жесть», – сказав один зі студентів журналістам.