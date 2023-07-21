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З лютого 2022-го Міноборони взяло на використання 28 БПЛА українського виробництва – заява

Знімок із дрона наслідків удару по танку в районі Бахмуті, дані аеророзвідки 420-го батальйону 57-ї механізованої бригади, 15 липня 2023 року

Починаючи з 22 лютого 2022 року, Міністерство оборони взяло на озброєння чи в експлуатацію 28 моделей безпілотників різних типів від українських виробників – про це відомство заявило 21 липня.

«Серед них, у тому числі, 9 моделей дронів-камікадзе, серед яких 3 літакового типу, а також 6 моделей FPV-дронів. Загальна кількість поставлених до Збройних Сил України БПЛА і дронів в рамках закупівель Міноборони налічує тисячі одиниць», – йдеться в повідомленні.

За твердженням відомства, після спрощення процедури для виробників восени минулого року термін прийняття нової техніки в експлуатацію скоротився з двох років до кількох тижнів.

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«З низкою українських компаній укладено контракти на серійне виробництво 10 моделей БпЛА різних типів, найменування та обсяги не розкриваються з міркувань безпеки. Обсяги постачання визначені на підставі потреби, сформованої Генеральним штабом ЗС України», – додає Міноборони.

Також відомство заявляє, що отримало дві пропозиції від компаній, які входили до концерну «Укроборонпром» (зараз – акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість»).

«У 2023 році з підприємством концерну укладено державний контракт на закупівлю розвідувального дрону. Також на даний момент завершені випробування єдиного дрону-камікадзе, розробником якого є одне із підприємств АТ «Українська оборонна промисловість». Здійснюється процедура допуску до експлуатації», – додає відомство.

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Рішення щодо закупівлі дрона для ЗСУ буде ухвалюватися після визначення Генштабом такої потреби.

Розвідувальні та ударні безпілотники широко застосовуються в ході війни Росії проти України з обох сторін після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Водночас Росія, окрім застосування на полі бою, також запускає їх по цивільній інфраструктурі.

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