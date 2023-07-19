Ірландія почала розслідування після виявлення ірландських деталей у БПЛА, яким РФ атакувала Україну – прем’єр

Глава уряду Ірландії Лео Варадкар заявив, що в Ірландії розпочали розслідування після публікації фото ірландських деталей у двигуні збитого в Україні безпілотника Shahed.

«Ми знаємо про збиття цього дрона. Ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції», – сказав він на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві.

Він припустив, що, можливо, «санкції порушили якісь треті сторони»,

«Ми до цього дуже серйозно ставимося», – додав прем’єр Ірландії.

В безпілотниках, якими Росія атакувала вночі Миколаїв, були деталі західного виробництва.



Днями після чергової російської атаки дронами керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що у безпілотниках були виявлені деталі західного виробництва. Но одному з опублікованих фото було вказано, що ця деталь вироблена в Ірландії.



«На першому фото - іноземний карбюратор двигуна іранського БПЛА, який вночі атакував Миколаїв… Карбюратор, як і ще сотні деталей, зроблені у країнах Заходу та Азії. Часто росіяни затирають серійні номери в іноземних компонентах. На другому фото видно деталь із затертим серійним номером», – написав він.