Кремль лякає «Ланцетами»: чи могла Росія випередити Україну у безпілотниках?

Російська пропаганда спробувала залякати українців бумом виробництва безпілотників.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Після сюжету, де росіяни стверджують, що наростили виробництво БПЛА в 50 разів від початку нової фази війни і понад 10 хвилин з різних ракурсів показують стелажі нових дронів-камікадзе «Ланцет», багато українських експертів стривожилися.

Вони кажуть про те, що влада України мало зусиль вкладає у виробництво БПЛА.

«Росія випереджає Україну у виробництві дронів у 5 разів!» – писали чимало телеграм-каналів цього тижня.

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Тим часом в окупованому Криму вдень 20 липня пролунали нові вибухи: окупаційна влада та кримчани у міських чатах пишуть про масштабну атаку безпілотниками. У різних кінцях півострова працює ППО, стверджує окупаційна влада українського півострова.

Головні питання випуску:

Чи могла Росія випередити у безпілотній авіації Україну, яка до цього моменту вважалася лідером у використанні БПЛА на полі бою?

Який насправді зараз баланс безпілотних сил між арміями, і якщо все так погано у ЗСУ, чому знову й знову лунають вибухи у Криму?

Які українські дрони можуть протистояти «Ланцету» та іншим ударним БПЛА, які використовує Росія?

Чи блефує Кремль, коли говорить про колосальні темпи виробництва «Ланцетів» з огляду на те, що жодна технологічна модель у країні-агресорі не обходиться без іноземних плат, ввезених контрабандою?