Китай продає Росії товари військового призначення – Politico

Росія закуповує у Китаю товари військового призначення – дрони, каски та бронежилети. Про це пише видання Politico з посиланням на дані митниці.

Журналісти зʼясували, що сума постачання перевищила 100 мільйонів доларів. Крім того, експорт кевлару для бронежилетів зріс майже на 70% і перевищив 225 мільйонів доларів.

Київ теж купує у КНР військове обладнання та спорядження, але постачання китайської продукції для України скоротилося на 61% – до 5 мільйонів доларів.

Менеджер із продажу китайського виробника бронежилетів Shanghai H Win у телефонній розмові повідомив журналістам, що компанія отримує безліч запитів на свою продукцію від торгових посередників. За його словами, компанія не може експортувати товари безпосередньо до Росії.

При цьому на сайті Shanghai H Win була опублікована фотографія якогось покупця європейської зовнішності. Представник компанії, відповідаючи на запитання Politico про те, звідки приїхала людина на фото, сказав, що важко назвати країну. Після розмови фотографію було видалено.

Розслідувачі Politico проаналізували документи та визначили ланцюжки поставок. Отримані дані дозволяють зробити висновок, що зазвичай закупівлі здійснюють компанії-одноденки.

Західні ЗМІ неодноразово писали про те, що Китай, попри оголошену ним позицію нейтралітету щодо війни Росії з Україною, постачає Москві військове обладнання та спорядження.

Китай усі звинувачення у військовій підтримці Росії відкидає. Днями офіційний представник МЗС КНР Мао Нін заявила, що Пекін не постачає зброю сторонам конфлікту.