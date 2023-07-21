МЗС викликало посла Киргизстану через обхід Росією санкцій

Міністерство закордонних справ викликало посла Киргизстану в Україні Ідріса Кадиркулова після повідомлень про отримання Росією товарів подвійного призначення – про це відомство повідомило увечері 20 липня.

Кадиркулова викликали для «отримання пояснень щодо інформації про використання юрисдикції Киргизстану для обходу санкцій проти держави-агресора Росії, зокрема постачання продукції подвійного призначення та високотехнологічних компонентів і виробів, які можуть використовуватися для виготовлення зброї», йдеться в повідомленні.

МЗС привернуло увагу дипломата до відповідальності Киргизстану за дотримання міжнародної санкційної політики проти Росії.

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«Окремо було підкреслено, що реекспорт з території Киргизстану до РФ товарів, які можуть використовуватися для оснащення військової техніки, буде розцінюватися українською стороною як недружні дії, спрямовані на підтримку загарбницької війни Росії проти України», – додає міністерство.

Міністерство закордонних справ Киргизстану і його посольство наразі не коментували виклик.

У червні декілька мовних редакцій Радіо Свобода опублікували спільне розслідування про низку російських та киргизьких компаній, які завозили в Росію через Киргизстан та Казахстан мікрочіпи, телекомунікаційне обладнання та іншу електроніку, згодом виявлену в російських ракетах, танках, гелікоптерах, безпілотниках та радіосистемах, які армія РФ використовує у повномасштабній війні проти України.

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Зокрема, журналісти «Схем» отримали у своє розпорядження список західних електронних компонентів, знайдених у російському озброєнні та допоміжних системах, який був складений українською розвідкою для ЄС. Згодом журналісти киргизької та казахської редакцій Радіо Свобода виявили ці та інші деталі серед масиву даних з митниці цих країн за допомогою міжнародних баз імпорту-експорту ImportGenius та Sinoimex і встановили компанії, які, попри санкції Заходу, продовжували постачати деталі до Росії.

Відповідно до рішення Мінфіну США, будь-які транзакції з компаніями, які потрапили до списку, заборонені.

Сполучені Штати 20 липня запровадили санкції проти низки російських та киргизьких компаній, за допомогою яких в обхід обмежень США та ЄС Росія завозила західне електронне обладнання подвійного призначення.