США ввели санкції проти компаній з Росії та Киргизстану після розслідування Радіо Свобода

Міністерство фінансів США 20 липня ввело санкції проти низки російських та киргизьких компаній, за допомогою яких в обхід обмежень США та ЄС Росія завозила західне електронне обладнання подвійного призначення.

Напередодні у червні декілька мовних редакцій Радіо Свобода опублікували спільне розслідування про роль цих фірм у ланцюгу постачання товарів подвійного призначення в РФ. Журналісти опублікували докази того, як ці компанії завозили в Росію через Киргизстан та Казахстан мікрочіпи, телекомунікаційне обладнання та іншу електроніку, згодом виявлену в російських ракетах, танках, гелікоптерах, безпілотниках та радіосистемах, які армія РФ використовує у повномасштабній війні проти України.

«Допоки Росія продовжуватиме вести неспровоковану та жорстоку війну проти України, ми будемо вводити санкції, щоб позбавити Росію необхідних їй технологій і підірвати здатність російської оборонної промисловості до поповнення постачання», – йдеться у повідомленні Мінфіну США від 20 липня.

Американські санкції ввели, зокрема, проти російських компаній «Регион-Проф», «Базис Трейд Прософт», «Технологические системы и комплексы» та «Радиотехснаб», а також киргизьких – RM Design and Development, ZAO GTME Technologii.

«Однією з найпоширеніших практик, до якої вдаються російські підприємства для продовження імпорту електроніки та технологій іноземного виробництва, є використання сторонніх посередників і перевалочних пунктів за межами Росії. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підприємства, що базуються в Киргизькій Республіці, часто експортують до Росії електронні компоненти та інші технології. Деякі з цих поставок згодом були використані для постачання чутливих товарів подвійного призначення підприємствам російського оборонного сектору», – пояснили своє рішення у відомстві.

Про ці компанії йшлося у розслідуванні Радіо Свобода «Електроніка для російської військової техніки: як РФ обходить санкції за допомогою Казахстану та Киргизстану».

Зокрема, журналісти «Схем» отримали у своє розпорядження список західних електронних компонентів, знайдених у російському озброєнні та допоміжних системах, який був складений українською розвідкою для ЄС. Згодом журналісти киргизької та казахської редакцій Радіо Свобода виявили ці та інші деталі серед масиву даних з митниці цих країн за допомогою міжнародних баз імпорту-експорту ImportGenius та Sinoimex і встановили компанії, які, попри санкції Заходу, продовжували постачати деталі до Росії.

Відповідно до рішення Мінфіну США, будь-які транзакції з компаніями, які потрапили до списку, заборонені.

Загалом Сполучені Штати запровадили нові санкції проти 18 осіб і десятків юридичних осіб, які пов’язані з Росією. Канада 20 липня також запровадила санкції проти 20 осіб і 21 організації, пов’язаних з військово-промисловим комплексом Росії, а також проти 19 осіб і 4 організацій у російському культурному та освітньому секторах. А санкції Великобританії, оголошені 20 липня, спрямовані проти 13 осіб і компаній, пов'язаних з діями російської ПВК «Вагнер» в Малі, Центральноафриканській Республіці та Судані.