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США ввели санкції проти компаній з Росії та Киргизстану після розслідування Радіо Свобода

Президент Киргизстану Садир Жапаров та президент Росії Володимир Путін

Міністерство фінансів США 20 липня ввело санкції проти низки російських та киргизьких компаній, за допомогою яких в обхід обмежень США та ЄС Росія завозила західне електронне обладнання подвійного призначення.

Напередодні у червні декілька мовних редакцій Радіо Свобода опублікували спільне розслідування про роль цих фірм у ланцюгу постачання товарів подвійного призначення в РФ. Журналісти опублікували докази того, як ці компанії завозили в Росію через Киргизстан та Казахстан мікрочіпи, телекомунікаційне обладнання та іншу електроніку, згодом виявлену в російських ракетах, танках, гелікоптерах, безпілотниках та радіосистемах, які армія РФ використовує у повномасштабній війні проти України.

«Допоки Росія продовжуватиме вести неспровоковану та жорстоку війну проти України, ми будемо вводити санкції, щоб позбавити Росію необхідних їй технологій і підірвати здатність російської оборонної промисловості до поповнення постачання», – йдеться у повідомленні Мінфіну США від 20 липня.

Американські санкції ввели, зокрема, проти російських компаній «Регион-Проф», «Базис Трейд Прософт», «Технологические системы и комплексы» та «Радиотехснаб», а також киргизьких – RM Design and Development, ZAO GTME Technologii.

«Однією з найпоширеніших практик, до якої вдаються російські підприємства для продовження імпорту електроніки та технологій іноземного виробництва, є використання сторонніх посередників і перевалочних пунктів за межами Росії. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підприємства, що базуються в Киргизькій Республіці, часто експортують до Росії електронні компоненти та інші технології. Деякі з цих поставок згодом були використані для постачання чутливих товарів подвійного призначення підприємствам російського оборонного сектору», – пояснили своє рішення у відомстві.

Про ці компанії йшлося у розслідуванні Радіо Свобода «Електроніка для російської військової техніки: як РФ обходить санкції за допомогою Казахстану та Киргизстану».

Зокрема, журналісти «Схем» отримали у своє розпорядження список західних електронних компонентів, знайдених у російському озброєнні та допоміжних системах, який був складений українською розвідкою для ЄС. Згодом журналісти киргизької та казахської редакцій Радіо Свобода виявили ці та інші деталі серед масиву даних з митниці цих країн за допомогою міжнародних баз імпорту-експорту ImportGenius та Sinoimex і встановили компанії, які, попри санкції Заходу, продовжували постачати деталі до Росії.

Відповідно до рішення Мінфіну США, будь-які транзакції з компаніями, які потрапили до списку, заборонені.

Загалом Сполучені Штати запровадили нові санкції проти 18 осіб і десятків юридичних осіб, які пов’язані з Росією. Канада 20 липня також запровадила санкції проти 20 осіб і 21 організації, пов’язаних з військово-промисловим комплексом Росії, а також проти 19 осіб і 4 організацій у російському культурному та освітньому секторах. А санкції Великобританії, оголошені 20 липня, спрямовані проти 13 осіб і компаній, пов'язаних з діями російської ПВК «Вагнер» в Малі, Центральноафриканській Республіці та Судані.

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