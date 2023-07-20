США, Канада і Британія запровадили нові санкції щодо Росії

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти 18 осіб і десятків юридичних осіб, які пов’язані з Росією.



Як повідомляє пресслужба Мінфіну, ці заходи спрямовані на обмеження доступу Росії до продуктів, які підтримують її військові та військові зусилля, зменшення доходів Росії від металургійного та гірничодобувного секторів, погіршення її доступу до міжнародної фінансової системи і позбавлення РФ технологій, вироблених G7, необхідних для її технологічного, аерокосмічного та оборонного секторів.



У Мінфіні США зазначають, що Москва використовує організації, що базуються в Киргизстані, для придбання технологій подвійного використання. Кілька таких компаній потрапили під санкції. Під обмеження також потрапила російська компанія з обмеженою відповідальністю Siaisi (CIC), яка займається електронним та оптичним обладнанням, а також комп’ютерами та супутнім обладнанням.

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Вашингтон застосував санкції щодо Amegino FZE (Amegino) — це інженерно-технічна компанія з ОАЕ, яка надає електронні компоненти та пов’язані галузеві послуги. Компанія відправила десятки партій електроніки, включаючи інтегральні схеми, до Росії після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.



Канада 20 липня запровадила санкції проти 20 осіб і 21 організації, пов’язаних з військово-промисловим комплексом Росії, а також проти 19 осіб і 4 організацій у російському культурному та освітньому секторах. Ці санкції, серед іншого, поширюються на низку росіян, які беруть участь у розробці, виробництві та ланцюжку постачання безпілотного літального апарату «Орлан-10», а осіб, які підтримують зусилля Кремля русифікувати українську культуру.

Санкції Великобританії, оголошені 20 липня, спрямовані проти 13 осіб і компаній, пов'язаних з діями російської ПВК «Вагнер» в Малі, Центральноафриканській Республіці та Судані.

«Група «Вагнера чинить злочини в Україні, а також діє безкарно в таких країнах, як Малі, Центральноафриканська Республіка та Судан. Скрізь, де «Вагнер» працює, це має катастрофічний вплив на громади, погіршує існуючі конфлікти та шкодить репутації країн, які їх приймають. Ці санкції викривають мерзотних осіб, які вчинили порушення міжнародного гуманітарного права, притягуючи їх до відповідальності за серйозну шкоду, яку вони завдають невинним цивільним особам заради фінансової вигоди», – сказав британський міністр з питань розвитку та Африки Ендрю Мітчелл.