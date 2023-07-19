США готують санкції проти Киргизстану через допомогу Росії в обході обмежень – The Washington Post

Влада США готується запровадити санкції проти Киргизстану через допомогу Росії в обході накладених на неї західними країнами обмежень, пише The Washington Post з посиланням на адміністрацію президента США.

За інформацією співрозмовників видання, санкції щодо Киргизстану можуть запровадити до кінця липня.

WP пише, що згідно з відкритими документами, обсяг експорту з Киргизстану до Росії зріс у 2022 році на 250% порівняно з попереднім роком. Документи також свідчать, що компанії з Киргизстану купують електроніку, включаючи спеціалізовані напівпровідники та підсилювачі напруги, у китайських та південнокорейських компаній, а потім передають Росії, у тому числі для використання в оборонній промисловості. Такі схеми постачання вказують на участь російських спецслужб, які працюють над обходом санкцій.

Посольство Киргизстану у Вашингтоні у відповідь на прохання прокоментувати ситуацію заявило, що влада країни дотримується міжнародних норм і блокує контрабанду та інші види незаконної торгівлі. Різке збільшення експорту, за даними дипмісії, може бути частково пов’язане із удосконаленням електронних систем відстеження товарів. Але випадки порушення санкцій є, визнають у посольстві, проте просять критиків враховувати реальний економічний контекст.

«Киргизстан і Росія є членами Євразійського економічного союзу, і загалом Росія – один із наших основних торгових партнерів. Понад мільйон наших громадян працюють у Росії», – йдеться у відповіді на запит WP.

У Мінторгівлі Казахстану, який також звинувачують у допомозі РФ в обході санкцій, раніше підтвердили постачання до Росії товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях.

Раніше повідомлялося, що киргизстанські та казахстанські компанії постачають технології подвійного призначення російським фірмам, пов’язаним з Кремлем, незважаючи на спроби Заходу перешкодити таким постачанням.

У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США та ЄС посилили контроль над експортом у Росію технологій, які можуть використовуватися не лише для цивільних, а й для військових цілей.

Однак Росія використовує схеми постачання західних технологій через держави, не обмежені цими санкціями, зокрема Казахстан та Киргизстан. Обидві країни є членами Євразійського економічного союзу під проводом Москви.