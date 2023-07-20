Британія зняла санкції з російського бізнесмена Тінькова

Велика Британія зняла санкції з російського бізнесмена Олега Тінькова.

Як повідомляє OFSI, з 20 липня з Тінькова зняли заморожування активів і санкції щодо надання трастових послуг.



На початку липня Великобританія зняла санкції з колишнього заступника голови «Сбербанку» Росії Лева Хасіса.

Хасіс потрапив під британські санкції у березні минулого року, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Разом з Хасісом в одному списку опинилися голова «Сбербанку» Герман Греф та засновник банку «Тінькофф» Олег Тіньков.

У жовтні минулого року Олег Тіньков повідомив про відмову від громадянства Росії. Мільярдер заявив, що не хоче асоціюватися з «путінським фашизмом» та загибеллю цивільних.

Олег Тіньков давно живе за кордоном. З 1996 року він мав, окрім російського, громадянство США, від якого відмовився в 2013 році. Нині має громадянство Кіпру.

Тіньков є засновником численних компаній у Росії. Найвідомішою з них є «Тінькофф-банк». Російський Forbes вважає, що статки Тінькова сягають 4,7 мільярда доларів.