Москва зобовʼязала британських дипломатів повідомляти про далекі поїздки

Росія 20 липня запровадила обмеження щодо британських дипломатів, від яких відтепер вимагають повідомляти про будь-які плани виїзду «за межі 120-кілометрової зони вільного пересування». При цьому повідомлення треба буде оформлювати не менш як за пʼять робочих днів.

Reuters називає ці зміни «обмеженнями в радянському стилі». Агентство зазначає, що британських дипломатів поставлять у найжорсткіші умови, з якими вони зіткнулися в Москві з радянських часів. Тоді поїздки іноземців були суворо обмежені та жорстко контролювалися КДБ.

На сайті МЗС Росії йдеться про запровадження нових норм пересування співробітників британських дипломатичних місій територією РФ. До міністерства викликали тимчасового повіреного у справах Великої Британії в Росії Томаса Додда. У Москві наголошують, що рішення ухвалене у відповідь на «ворожі дії Лондона, у тому числі перешкоджають нормальному функціонуванню російських закордонних установ у Великій Британії».

Новий режим стосуватиметься співробітників британського посольства в Москві та консульства в Єкатеринбурзі. У повідомленні про виїзд за межі «120-кілометрової зони» вони будуть зобовʼязані вказати інформацію про терміни поїздки, її мету, тип, маршрут, заплановані ділові контакти та супроводження, а також про види транспорту, місця розміщення та відвідування. Винятки передбачені для посла, радника-посланця та завідувача консульського відділу та консула.

У британському посольстві в Москві від коментарів відмовилися.

Відтоді, як російський президент Володимир Путін розпочав агресію проти України в лютому 2022 року, Захід надав Києву військову допомогу на десятки мільярдів доларів і запровадив кілька пакетів економічних санкцій проти РФ. Велика Британія вважається одним із лідерів узгодженої міжнародної протидії російському вторгненню. Крім цього, Лондон є одним із провідних західних постачальників зброї для України.

Росія вважає Велику Британію та США країнами, які підтримують Україну у спробі розколоти Росію та заволодіти її природними ресурсами. Всі ці твердження Вашингтон та Лондон заперечують. Нещодавно російська влада звинуватила британські спецслужби в причетності до атаки на Кримський міст 17 липня. Британська влада це твердження назвала «безпідставною спекуляцією».