Україна отримає від Франції додаткове інженерне обладнання для розмінування – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

«Головне – оборона. Поінформував про ситуацію на полі бою зараз. Обговорили подальшу оборонну підтримку. Ще раз вдячний за кожну одиницю зброї, а особливо – за далекобійну зброю. Буде й додаткове інженерне обладнання для розмінування», – зазначив Зеленський у Telegram.

Він також подякував Франції за ракети SCALP та іншу зброю, «яка так необхідна для оборони».

Напередодні Емманюель Макрон повідомив, що Франція надасть Україні далекобійні ракети для підтримки українського контрнаступу. Агентство AFP уточнило, що йдеться про ракети Scalp – аналогічні британським Storm Shadow, здатні вражати стаціонарні цілі на великій відстані.

У травні Велика Британія підтвердила надання Україні крилатих ракет Storm Shadow, що дало країні нові можливості для завдання ударів великої дальності. Це ракета з дальністю дії – близько 250 кілометрів.

Водночас адміністрація президента США Джо Байдена поки не повідомляла про плани надати Україні далекобійні ракети ATACMS (Army Tactical Missile System).

Наприкінці травня президент США Джо Байден на запитання, чи вже час для США надати Україні далекобійні ракети ATACMS, відповів, що «це все ще на розгляді». Ракета ATACMS має радіус дії до 300 кілометрів.