Британія запровадила санкції проти міністрів культури та освіти Росії

Британський уряд заявив, що додав 14 нових пунктів у режим санкцій проти Росії.

Як повідомляє агенція Reuters, серед інших, Лондон застосував санкції щодо міністра культури Росії Ольги Любимової та міністра освіти Сергія Кравцова.



Любімова потрапила під санкції за підтримку політики та дій, які «дестабілізують Україну або загрожують територіальній цілісності», а інші, включно з Кравцовим, потрапили під санкції за участь у тому, що Британія назвала «програмою російського уряду з примусової депортації та перевиховання українських дітей».

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На сьогодні, за даними української влади, офіційно відомо про майже 20 тисяч дітей, депортованих Росією з окупованих територій України.

17 березня Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення ухвалено у зв’язку з ймовірною відповідальністю за воєнний злочин – незаконна депортація дітей.