У розвідці Британії звернули увагу на те, як Росія маніпулює темою прав дітей

Розвідка Великої Британії заявляє, що Росія маніпулює темою захисту прав дітей після того, як російську владу звинуватили в депортації українських дітей.

«20 червня 2023 року Державна дума Росії проголосувала за створення парламентського комітету з розслідування ймовірних злочинів, скоєних українським урядом проти неповнолітніх на Донбасі з 2014 року. Дума майже напевно реагує на міжнародний осуд депортації Росією дітей з окупованих частин України після повномасштабного вторгнення», – йдеться в повідомленні.

У розвідці наголосили, що цей крок, швидше за все, є формою використання правових систем, щоб завдати шкоди опоненту, сприяє російським інформаційним операціям, перетворює законодавство на зброю «в намаганні заплутати ситуацію навколо своїх власних кричущих дій».

«Повідомлення про права дітей, ймовірно, є важливою темою комунікації для Кремля, оскільки ймовірні депортації дітей лягли в основу ордера Міжнародного кримінального суду на арешт президента РФ Володимира Путіна Путіна, виданого в березні 2023 року», – йдеться в повідомленні.

У березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у депортації українських дітей із окупованих територій України. У російському МЗС це рішення назвали юридично нікчемним. 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала Олександра Лукашенка причетним до депортації українців.