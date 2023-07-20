Австралія запровадила санкції проти 35 російських підприємств та 10 громадян РФ і Білорусі

Австралія запровадила санкції проти Росії та Білорусі. Як повідомило Міністерство закордонних справ країни, обмеження стосуються 35 організацій оборонного, технологічного та енергетичного секторів Росії, а також десяти громадян РФ та Білорусі.

Під санкції, серед інших, потрапили уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова, перший віцеспікер Ради Федерації Андрій Турчак, перший віцепрем’єр Андрій Білоусов, гендиректор концерну «Калашников» Володимир Лепін, гендиректор холдингу «Вертольоти Росії» Микола Колесов.

У списку також білоруські військові чиновники, які, як повідомляється, загрожували суверенітету та територіальній цілісності України.

МЗС Австралії зазначає, що ці заходи вжиті в координації з міжнародними партнерами, щоб надати максимальний вплив на тих фізичних та юридичних осіб, які відіграють роль у прямій чи непрямій підтримці незаконного вторгнення Росії в Україну.

«Санкційний режим Австралії щодо Росії відображає нашу підтримку народу України, її суверенітету та територіальної цілісності», – зазначила міністр закордонних справ Пенні Вонг.

Австралія, за даними відомства, запровадила санкції проти більш ніж 1100 фізичних та юридичних осіб, які підтримують вторгнення в Україну.