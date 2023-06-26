Австралія виділить Україні пакет військової допомоги на 74 млн дол

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз оголосив про черговий пакет військової підтримки для України на суму 110 млн австралійських доларів (це близько 74 млн дол США), повідомляє агенція Reuters. У новий пакет увійдуть 70 одиниць техніки, у тому числі 28 броньованих машин M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок MAN 40M та 14 причепів.

Київ також отримає значні постачання 105-міліметрових артилерійських снарядів. Крім того, Австралія продовжить безмитний доступ для товарів, що імпортуються з України, ще на 12 місяців.

«Ця додаткова підтримка матиме реальні зміни, допомагаючи українському народу, який продовжує демонструвати велику мужність перед лицем незаконної, неспровокованої та аморальної війни Росії", – сказав Албаніз.

Крім того, Канберра надасть Організації Об’єднаних Націй 10 мільйонів австралійських доларів для задоволення гуманітарних потреб України.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Австралія підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

Австралія є однією з найбільших країн, що не входять до НАТО. При цьому надає Україні допомогу у вигляді боєприпасів та оборонного обладнання, включаючи десятки одиниць бронетехніки Bushmaster.