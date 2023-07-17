Учасниця Putin Team Ісінбаєва має майно в Іспанії на 3 мільйони євро – розслідування

Дворазова олімпійська чемпіонка з легкої атлетики, довірена особа лідера Росії Володимира Путіна та учасниця руху Putin Team Олена Ісінбаєва володіє двома віллами та пентхаусом в Іспанії загальною вартістю близько трьох мільйонів євро, стверджується в новому розслідуванні соратників російського опозиційного політика Олексія Навального.

За даними розслідувачів, першу купівлю нерухомого майна в Іспанії Ісінбаєва здійснила в жовтні 2018 року. Тоді вона придбала на березі Атлантичного океану дворівневий пентхаус із басейном загальною площею 155 квадратних метрів. Його вартість оцінюється приблизно в мільйон євро.

Пізніше, в лютому 2022 року, спортсменка купила дві вілли за 20 хвилин їзди від придбаного раніше пентхауса. Нерухоме майно площею 240 і 280 квадратних метрів обійшлося Ісінбаєвій, за даними команди Навального, в суму 2 мільйони 76 тисяч євро, і саме завдяки цьому майну росіянка отримала посвідку на проживання в Іспанії.

Соратники Олексія Навального планують звернутися до іспанської влади з вимогою анулювати посвідку на проживання Ісінбаєвої та вислати її з країни. «Не можна дозволяти спокійно жити в Європі людям, які багато років допомагали Путіну захоплювати владу. Чи ти звичайний депутат, чи пропагандист, чи олімпійський чемпіон. Відмовчатися не вийде», – вважають опозиціонери.

Телеканал «Дождь» із посиланням на іспанське видання El Digital Sur зазначає, що Міноборони Росії надало Олені Ісінбаєвій, яка має військове звання майора, «безстрокову відпустку за її заслуги». Сама спортсменка заявила 17 липня, що є «жінкою світу» та «живе там, де працює».

Після початку повномасштабної російської військової агресії президент України Володимир Зеленський вніс Ісінбаєву до списку санкцій. На його думку, спортсменка багато років підтримує агресивні та репресивні дії російської влади. Відомо, що в 2012 році Ісінбаєва стала довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах, а в січні 2020 року увійшла до робочої групи з поправок до Конституції Росії. Вони, зокрема, дозволяють Путіну обиратися ще на два терміни.