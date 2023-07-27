Росія вночі атакувала Україну дронами Shahed, наслідки уточнюються – Генштаб

Вночі проти 27 липня Росія вчергове вдарила по Україні ударними дронами Shahed, повідомив Генеральний штаб Збройних сил. Інформація щодо наслідків уточнюється.

«Протягом минулої доби ворог завдав 49 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки», – йдеться в зведенні.

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За даними штабу, протягом попередньої доби відбулися 28 бойових зіткнень.

«На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області… На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області», – повідомляє командування.

В районі Бахмута Сили оборони відбили російські атаки на північ від Хромового, на схід від Дружби та північніше Кліщіївки. Також українські війська стримують російський наступ в районі Авдіївки та Мар’їнки. Генштаб також заявив про «безуспішні спроби» російських військ відновити втрачене положення біля Старомайорського Донецької області.

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«На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ… Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження», – зазначає штаб.

Штаб звітує про 11 авіаційних ударів по місцях зосередження російських військ і озброєння, ще два – по зенітно-ракетних комплексах РФ, а також про низку ударів ракетних і артилерійських військ.