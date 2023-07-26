Зеленський: є «кілька влучань» після ракетної атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки РФ є «кілька влучань».



«За попередніми доповідями, лише протягом сьогоднішнього ракетного нальоту вдалося збити понад 30 ракет – абсолютну більшість із тих, що були застосовані проти нас. Є кілька влучань, є й падіння уламків ракет. Але дуже важливо, що зухвалість цієї атаки вдалося знищити. ППО – молодці», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський подякував «кожному й кожній, хто береже українське небо».

Російські війська 26 липня завдали два ракетні удари по території України, ЗСУ збили 36 російських крилатих ракет. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, близько 19:00 26 липня російські війська підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 «Кинджал» у напрямку Хмельницької області. Щодо наслідків пусків Х-47 «Кинджал» інформація уточнюється.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові збили російські ракети на Київщині, Харківщині, а також у Дніпрі.